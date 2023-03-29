Дніпропетровщина побила рекорд з максимальної швидкості вітру

На Дніпропетровщині відмічено максимальну швидкість вітру за більш ніж півстоліття. Так, на метеостанції Лошкарівка був зафіксований показник 18 м/с.

Тоді як в Києві 29 березня рекорд був 17 м/с, повідомляє начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак.

За багаторічний період спостережень максимум швидкості вітру по Дніпропетровській області було зафіксовано в 1966 році, 29 м/с.

Нагадаємо, що, за даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 29 березня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 2022 році.

Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с і утримується з далекого 20 березня 1881 року.

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