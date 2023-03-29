Днепропетровщина побила рекорд по максимальной скорости ветра

На Дніпропетровщині відмічено максимальну швидкість вітру за більш ніж півстоліття. Так, на метеостанції Лошкарівка був зафіксований показник 18 м/с.

В то время как в Киеве 29 марта рекорд был 17 м/с, об этом сообщает начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.

За многолетний период наблюдений максимум скорости ветра по Днепропетровской области было зафиксировано в 1966 году, 29 м/с.

Напомним, что, по данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 марта в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равен 25 м/с и удерживается с далекого 20 марта 1881 года.

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