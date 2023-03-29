Ексочільниця ДПС зі «списком бажань» вимагає скасувати її звільнення та виплатили компенсацію

Ексочільниця податкової служби Києва Оксана Датій оскаржує звільнення у суді.

Нагадаємо, вранці 1 лютого у керівництва київської податкової служби пройшли обшуки. Їх проводили представники Державного бюро розслідувань (ДБР), які зокрема викрили в порушеннях в.о. голови податкової служби Києва Оксану Датій.

Під час обшуків у неї виявили запаси готівкової валюти, дорогий годинник та шикарні автомобілі.

Крім того, у Датій знайшли “списки бажань”, де вона загадала для себе швейцарський годинник Breguet, мільйон доларів та інші матеріальні блага.

Пізніше стало відомо, що посадовиця написала заяву на звільнення.

6 лютого Датій звільнили офіційно – через наказ. 9 лютого його оголосили. А вже через місяць, 9 березня, ексочільниця ДПС подала до суду. Вона вимагає скасувати звільнення, поновити її на держслужбі та виплатити компенсацію заробітку за «вимушений прогул».

13 березня суд залишив позов податківиці без руху через те, що вона неправильно його оформила. Їй дали 10 днів для усунення помилок.

Чи виправила Датій свій позов — наразі в реєстрі не вказано. Крім того, у наявному рішенні суду не йдеться, на підставі чого її звільнили.

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