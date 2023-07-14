Дніпро та область попередили про небезпечне метеоявище

У Дніпрі різко погіршиться погода.

Про це повідомили в ДСНС області.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище I рівня небезпечності.

У найближчу годину зі збереженнями до кінця дня 14 липня у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Тож якщо планували відпочинок на природі – перенесіть на завтра.

В області вітер вже зносить вуличні стільчики, над Дніпром нависли величезні чорні хмари, а в деяких районах вже капає дощ.

Нагадаємо, учора Укргідрометцентр попереджав про грозу та град, які прийдуть разом зі зливами.

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