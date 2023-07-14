Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпро та область попередили про небезпечне метеоявище

Сьогодні 13:51
просмотров

У Дніпрі різко погіршиться погода.

Новости Днепра про Дніпро та область попередили про небезпечне метеоявище

Про це повідомили в ДСНС області. 

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище I рівня небезпечності.

У найближчу годину зі збереженнями до кінця дня 14 липня у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Тож якщо планували відпочинок на природі – перенесіть на завтра. 

В області вітер вже зносить вуличні стільчики, над Дніпром нависли величезні чорні хмари, а в деяких районах вже капає дощ. 

Нагадаємо, учора Укргідрометцентр попереджав про грозу та град, які прийдуть разом зі зливами. 

Новости Днепра про Дніпро та область попередили про небезпечне метеоявище

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро та область попередили про небезпечне метеоявищеУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 13:54
У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці

Зробіть запаси питної та технічної води!

Хлопчиків більше: у Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності
Новини Дніпра
Сьогодні 13:15
Хлопчиків більше: у Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності

Життя переможе!

У Дніпрі “вручали повістку” зі стріляниною: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 12:18
У Дніпрі “вручали повістку” зі стріляниною: що кажуть у поліції

У мережі опублікували відео, на якому близько 5 людей у…

Тенісистка із Дніпра перша в Україні стала чемпіонкою престижного турніра Вімблдон
Новини Дніпра
Сьогодні 10:46
Тенісистка із Дніпра перша в Україні стала чемпіонкою престижного турніра Вімблдон

Дніпровська спортсменка здобула історичну перемогу на головному світовому турнірі з…

Наверх