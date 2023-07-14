У Дніпрі “вручали повістку” зі стріляниною: що кажуть у поліції

У мережі опублікували відео, на якому близько 5 людей у військовій формі у парковій зоні на ж/м Червоний Камінь переслідують чоловіка.

Вони вимагали в нього “лягти на землю” та кричали “стріляй по ногах”. Також на відео можна розчути “а чого ви за мною бігали” та “викликайте поліцію”.

Згодом кілька людей у формі оточили чоловіка, ніби не даючи йому піти. Один із них підняв руку вгору, після чого пролунав звук пострілу. Далі, за словами свідків, люди у формі почали бити чоловіка.

Автор відео вважає, що так працівники військкомату намагались вручити повістку.

Що це було насправді – поки не відомо. Офіційно цю подію прокоментували лише у поліції.

Як зазначила речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська, матеріал за даним фактом зареєстрували, проводять перевірку і встановлюють учасників події.

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