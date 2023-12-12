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Дніпро співпрацюватиме зі столицею Фінляндії Гельсінкі: що це означає

Сьогодні 17:45
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Відтепер Дніпро співпрацюватиме з фінською столицею Гельсінкі.

Новости Днепра про Дніпро співпрацюватиме зі столицею Фінляндії Гельсінкі: що це означає

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. 

Майже рік тривали перемовини між Гельсінкі та Дніпром щодо офіційної співпраці. Зустрічі не були публічними, позаяк фіни підходять до таких угод розважливо та перевіряють кожну деталь. Однак після узгодження домовленостей – діють швидко та впевнено. 

Як зазначив мер Дніпра, Гельсінкі – місто, де зосереджено не лише відомі освітні, наукові та культурні установи, а й штаб-квартири найбільших фінських компаній. Це – центр столичного регіону Фінляндії, що формує близько 1/3 ВВП країни.

Тож для нас було важливо, аби отриманий результат був чимось набагато більшим за декларацію на папері, – розповів Філатов. 

Фіни, які знають, що таке російська агресія, добре розуміють, що допомога для України важлива, тому готові співпрацювати з українцями. 

Мер Дніпра зазначив, що ще два дні буде у Фінляндії, та планує відвідати низку зустрічей. 

Графік дуже щільний – зустрічі та відвідини від самого ранку і аж до вечора. Школи, кампуси, відомі фінські бомбосховища та багато іншого. Все розписано похвилинно. Навіть цей пост я пишу дорогою з державного кладовища Гієтаніємі, куди ми зʼїздили, аби віддати шану славетному маршалу Фінляндії Карлу Маннергейму, – написав у своєму телеграм-каналі очільник Дніпра. 

Новости Днепра про Дніпро співпрацюватиме зі столицею Фінляндії Гельсінкі: що це означає

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