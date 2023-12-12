Днепр будет сотрудничать со столицей Финляндии Хельсинки: что это значит

Теперь Днепр будет сотрудничать с финской столицей Хельсинки.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Почти год шли переговоры между Хельсинки и Днепром по официальному сотрудничеству. Встречи не были публичными, поскольку финны подходят к таким соглашениям благоразумно и проверяют каждую деталь. Однако после согласования договоренностей – действуют быстро и уверенно.

Как отметил мэр Днепра, Хельсинки – город, где сосредоточены не только известные образовательные, научные и культурные учреждения, но и штаб-квартиры крупнейших финских компаний. Это центр столичного региона Финляндии, формирующий около 1/3 ВВП страны.

Поэтому для нас было важно, чтобы полученный результат был чем-то гораздо больше декларации на бумаге, — рассказал Филатов.

Финны, знающие, что такое российская агрессия, хорошо понимают, что помощь для Украины важна, поэтому готовы сотрудничать с украинцами.

Мэр Днепра отметил, что еще два дня будет в Финляндии и планирует посетить ряд встреч.

График очень плотный – встречи и посещение с самого утра и до вечера. Школы, кампусы, известные финские бомбоубежища и многое другое. Все расписано поминутно. Даже этот пост я пишу по дороге из государственного кладбища Гиетаниеми, куда мы съездили, чтобы отдать честь знаменитому маршалу Финляндии Карлу Маннергейму, — написал в своем телеграмм-канале глава Днепра.

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