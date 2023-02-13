Для учнів 4-х та 9-х класів скасували ДПА в 2023 році

В Україні офіційно скасували ДПА для учнів 4-х та 9-х класів.

13 лютого МОН опублікували наказ про звільнення від проходження ДПА учнів 4-х та 9-х класів. Раніше в МОН вже анонсували скасування цих іспитів, але тепер з’явився офіційний документ.

Зазначається, що ДПА скасували задля збереження життя та здоров’я учнів в умовах війни.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набрав чинності наказ МОН України від 11 січня 2023 року №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в МОН заявили, що цьогоріч знову не будуть проводити ЗНО в звичному форматі. Випускники-2023 року будуть складати НМТ.

Національний мультипредметний тест включатиме в себе завдання з трьох предметів: обов’язкових – українська мова та математика, та одного на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. На написання тесту дадуть 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Зміст завдань повинен відповідати програмі ЗНО.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: