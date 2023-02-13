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Для учнів 4-х та 9-х класів скасували ДПА в 2023 році

Сьогодні 14:52
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В Україні офіційно скасували ДПА для учнів 4-х та 9-х класів.

Новости Днепра про Для учнів 4-х та 9-х класів скасували ДПА в 2023 році

13 лютого МОН опублікували наказ про звільнення від проходження ДПА учнів 4-х та 9-х класів. Раніше в МОН вже анонсували скасування цих іспитів, але тепер з’явився офіційний документ. 

Зазначається, що ДПА скасували задля збереження життя та здоров’я учнів в умовах війни. 

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набрав чинності наказ МОН України від 11 січня 2023 року №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в МОН заявили, що цьогоріч знову не будуть проводити ЗНО в звичному форматі. Випускники-2023 року будуть складати НМТ. 

Національний мультипредметний тест включатиме в себе завдання з трьох предметів: обов’язкових – українська мова та математика, та одного на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. На написання тесту дадуть 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Зміст завдань повинен відповідати програмі ЗНО.

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Новости Днепра про Для учнів 4-х та 9-х класів скасували ДПА в 2023 роціУкраїнська Новости Днепра про Для учнів 4-х та 9-х класів скасували ДПА в 2023 роціРусский

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