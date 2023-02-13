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Через ревнощі: на Дніпропетровщині чоловік вбив співмешканку

Сьогодні 13:47
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У Марганці чоловік вбив 40-річну співмешканку.

Новости Днепра про Через ревнощі: на Дніпропетровщині чоловік вбив співмешканку

Як встановили поліцейські, 12 лютого о 00:30 в одній з квартир міста Марганець між зловмисником та його 40-річною співмешканкою виник конфлікт через ревнощі.

Під час сварки 32-річний місцевий мешканець кухонним ножем завдав жінці декілька ударів у груди та голову. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про Через ревнощі: на Дніпропетровщині чоловік вбив співмешканкуУкраїнська

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