Через ревнощі: на Дніпропетровщині чоловік вбив співмешканку

Як встановили поліцейські, 12 лютого о 00:30 в одній з квартир міста Марганець між зловмисником та його 40-річною співмешканкою виник конфлікт через ревнощі.
Під час сварки 32-річний місцевий мешканець кухонним ножем завдав жінці декілька ударів у груди та голову. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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