У психлікарні Дніпра незаконно утримували військового

У Дніпрі розгорівся скандал з військовослужбовцем, який стверджує, що його незаконно утримували в психіатричній лікарні.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, у Дніпрі перевірили Дніпропетровську багатопрофільну клінічну лікарню з надання психіатричної допомоги (у народі – лікарня на Ігрені).

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що до нього звернувся український військовослужбовець, який стверджує, що його незаконно тримали в психіатричній лікарні.

Щоб перевірити цю інформацію, представник Офісу Омбудсмана на Дніпропетровщині Владислав Онищенко здійснив моніторинговий візит до вказаного медзакладу.

З’ясувалося, що заявник вже був виписаний 16 січня 2023 року, однак його знову примусово ушпиталили до цього ж закладу з 29 січня 2023. На підтвердження правомірності своїх дій, лікарня надала лише медичну карту за останній період шпиталізації чоловіка, з 29 січня 2023.

Порядок дій під час кожного окремого випадку примусової шпиталізації визначений законодавством. Однак, перевірити обставини шпиталізації заявника за період із 23.12.2022 до 16.01.2023 не вдавалося без аналізу медичної карти за вказаний період, — зазначив Владислав Онищенко.

Зазначається, що керівництво лікарні перешкоджало візиту представника омбудсмана, а потім адміністрація повідомила, що медкартку хворого – загубили. Гендиректорка закладу не хотіла пояснювати, чому документ зник. На відео, яке опублікував Лубінець, вона заявила, що “не може сприймати інформацію на слух та просила звертатися до неї письмово” та просила її не знімати.

Будь-які підтвердження (в тому числі письмової усвідомленої згоди) щодо правомірності підстав утримання заявника у лікарні протягом 25 днів не надали. Зазначене не виключає обставин незаконного утримання військовослужбовця та застосування до нього психофармакологічного лікування, – написав Лубінець.

За даним фактом омбудсман звернувся з листом до МОЗ та заявою до Нацполіції.

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