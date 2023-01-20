Вступ-2023: чи будуть цьогоріч випускники шкіл Дніпра складати ЗНО

Цього року ЗНО знову не будет.

Для випускників проведуть національний мультипредметний тест – у вдосконаленому форматі.

Модель вступної кампанії до закладів вищої освіти була презентована сьогодні МОН спільно з профільним комітетом парламенту та УЦОЯО.

Як розповів міністр освіти Сергій Шкарлет, для забезпечення безпеки тест випускники складатимуть в один день.

Національний мультипредметний тест передбачатиме завдання з трьох предметів: обов’язково – українська мова та математика, один на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Зміст завдань стовідсотково відповідатиме програмі ЗНО.

НМТ знову проводитимуть у дві сесії – основну та додаткову. Реєстрація на НМТ стартуватиме у квітні. Основна сесія проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. Конкретні дати наразі не називають. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не здали тестування під час основної сесії.

Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном, але хочуть здобути вищу освіту в Україні, зможуть здати НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу, зазначив голова міністерства.

Під час прийняття рішення щодо формату вступних іспитів цього року для нас ключовими були побажання і позиція випускників, їхніх батьків, інтереси закладів вищої освіти, роботодавців та держави загалом. Очікуємо найближчим часом внесення урядового законопроєкту до парламенту, – додав Шкарлет.

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