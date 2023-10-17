Деякі мешканці Дніпропетровщини отримають відразу дві платіжки за газ: у чому річ

У жовтні українці отримають дві платіжки за розподіл газу. У Дніпропетровській філії “Газмережі” пояснили причину.
Газорозподільні мережі всієї України поетапно повертаються під управління держави. Згідно з Постановами НКРЕКП, із початку 2023-го року “Газмережі” отримали належне ліцензування з розподілу газу в межах різних регіонів країни, у тому числі Дніпропетровщини.
Відтепер мешканців нашої області та інших територій відповідно обслуговують філії “Газмережі”. Для споживачів газу Дніпропетровської області (крім м.Дніпра та м.Кривий Ріг) – це компанія Дніпропетровська філія “Газмережі”.
Якщо у клієнтів залишився борг перед АТ “Дніпропетровськгаз” за період до вересня 2023 року включно, цього місяця їм надійде також окрема платіжка з відповідним остаточним розрахунком.
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