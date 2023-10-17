Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело

Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело

Сегодня 20:04
просмотров

Но не все.

Новости Днепра про Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело

Как сообщили в Днепропетровском филиале «Газсети», в октябре некоторые потребители в нашем регионе могут получить сразу две платежки за распределение газа. Это связано с тем, что часть потребителей перешла к государственному поставщику. Таким образом, люди могут получить две квитанции, если имеют долги за предыдущий период.

Все, что задолжали за распределение газа до 30 сентября, нужно заплатить предыдущему поставщику.

Новый поставщик газа для Днепропетровской области (кроме г.Днепра и Кривого Рога) — это компания Днепропетровский филиал «Газсети».

Читайте также:

Новости Днепра про Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем делоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:58
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в…

В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире
Новости Днепра
Сегодня 17:55
В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире

В Днепре задержали банду, похитившую мужчину и удерживавшую его неделю…

Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»
Новости Днепра
Сегодня 16:58
Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»

Зима близко.

Чиновник Приднепровской железной дороги «заработал» на незаконной вырубке леса 1 млн
Новости Днепра
Сегодня 16:39
Чиновник Приднепровской железной дороги «заработал» на незаконной вырубке леса 1 млн

Чиновник Приднепровской железной дороги незаконно вырубал принадлежащий ведомству лес.

Последние новости

В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS
В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

Главнокомандующий показал работу ATACMS.

Сегодня 22:06
4
просмотров
В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул
В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул

В Днепре окончательно определились с датами осенних каникул в 2023 году.

Сегодня 21:21
3
просмотров
В Днепр и область нельзя завозить грузы из Бельгии: что под запретом и почему
В Днепр и область нельзя завозить грузы из Бельгии: что под запретом и почему

В Украину и Днепропетровщину нельзя ввозить грузы из Бельгии.

Сегодня 20:47
5
просмотров
Жители Днепра могут придумать имя нового сквера
Жители Днепра могут придумать имя нового сквера

Днепряне могут придумать имя нового сквера.

Сегодня 19:23
3
просмотров
Сотрудница школы и работница завода: на Днепропетровщине разоблачили вероятных коллаборанток
Сотрудница школы и работница завода: на Днепропетровщине разоблачили вероятных коллаборанток

В Павлоградском районе разоблачили двух коллаборанток

Сегодня 18:41
7
просмотров
Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре
Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

В отопительный сезон "Днепр" войдет с газом отечественного производства.

Сегодня 18:03
4
просмотров
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в больницу.

Сегодня 17:58
6
просмотров
В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире
В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире

В Днепре задержали банду, похитившую мужчину и удерживавшую его неделю на съемной квартире.

Сегодня 17:55
4
просмотров
Что раньше было на месте «Меноры» в Днепре: клуб для рабочих, санитарная лаборатория и молельный дом
Что раньше было на месте «Меноры» в Днепре: клуб для рабочих, санитарная лаборатория и молельный дом

В эти дни исполнилось 11 лет с момента как в 2012 году в Днепре был открыт самый большой в мире еврейский центр «Менора». Здание построено в форме 7 башен разной высоты. Они символизируют Храмовый семисвечник. В состав комплекса вошли несколько…

Сегодня 17:41
2
просмотров
Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»
Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»

Зима близко.

Сегодня 16:58
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх