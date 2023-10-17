Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело

Как сообщили в Днепропетровском филиале «Газсети», в октябре некоторые потребители в нашем регионе могут получить сразу две платежки за распределение газа. Это связано с тем, что часть потребителей перешла к государственному поставщику. Таким образом, люди могут получить две квитанции, если имеют долги за предыдущий период.
Все, что задолжали за распределение газа до 30 сентября, нужно заплатить предыдущему поставщику.
Новый поставщик газа для Днепропетровской области (кроме г.Днепра и Кривого Рога) — это компания Днепропетровский филиал «Газсети».
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