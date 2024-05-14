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  • На Дніпропетровщини посадовець, який заробляв на оренді держмайна, погорів на хабарі

На Дніпропетровщини посадовець, який заробляв на оренді держмайна, погорів на хабарі

Сьогодні 14:36
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У Дніпропетровській області чиновник погорів на хабарі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщини посадовець, який заробляв на оренді держмайна, погорів на хабарі

Один з працівників Регіонального офісу водних ресурсів вирішив заробити на оренді державного майна, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 
 
Мова йде про начальника одного із відділень Регіонального офісу водних ресурсів в області, якому оголосили підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. 
 
Як з’ясувало слідство, посадовець просив гроші за безперешкодне надання в оренду автокрана для розвантаження залізобетонних плит, який перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів в області.
 
Коли потенційний орендар просив оформити офіційний договір – посадовець обіцяв створити штучні перешкоди і не надати техніку.
 
Правоохоронці затримали чоловіка. Нині він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Також його відсторонили з посади на час проведення слідства. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщини посадовець, який заробляв на оренді держмайна, погорів на хабаріУкраїнська

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