Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Ракетобудівників; вул. Кульчева; вул. Михайла Грушевського, 87; вул. Вітчизняна, 93; вул. Робоча, 154 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вулиці Софії Ковалевської, 84А припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області живе 54 людини, яким більше ста років.
Весна – час, коли багато хто пересідає на велосипед або…
У Дніпрі судитимуть небезпечного злочинця.
У Дніпрі помітили диво-авто.