Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні, 5 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Ракетобудівників; вул. Кульчева; вул. Михайла Грушевського, 87; вул. Вітчизняна, 93; вул. Робоча, 154 припинено водопостачання:

вул. Ракетобудівників;

вул. Велика;

вул. Південмашівська;

вул. Новопартизанська;

вул. Михайла Грушевського, 87;

вул. Мольєра;

вул. Богомаза;

вул. Робоча, 152, 154.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вулиці Софії Ковалевської, 84А припинено водопостачання вулиць:

Калинова, 82-100;

Софії Ковалевської, 67-75, 84-90;

Образцова, 1,3а,4а.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

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