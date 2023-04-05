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Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні 14:52
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Сьогодні, 5 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Ракетобудівників; вул. Кульчева; вул. Михайла Грушевського, 87; вул. Вітчизняна, 93; вул. Робоча, 154 припинено водопостачання:

  • вул. Ракетобудівників;
  • вул. Велика;
  • вул. Південмашівська;
  • вул. Новопартизанська;
  • вул. Михайла Грушевського, 87;
  • вул. Мольєра;
  • вул. Богомаза;
  • вул. Робоча, 152, 154.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вулиці Софії Ковалевської, 84А припинено водопостачання вулиць:

  • Калинова, 82-100;
  • Софії Ковалевської, 67-75, 84-90;
  • Образцова, 1,3а,4а.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

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