Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Весна – пора, когда многие пересаживаются на велосипед или открывают сезон велопутешествий в выходные дни. В Днепре можно купить велосипед где угодно: от интернет-магазинов до рынков. А если сильно хочется велосипед, но денег на него не хватает – на двухколесный…

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