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Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Сегодня 14:52
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Сегодня, 5 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Ракетостроителей; ул. Кульчева; ул. Михаила Грушевского, 87; ул. Отечественная, 93; ул. Рабочая, 154 прекращено водоснабжение:

  • ул. Ракетостроителей;
  • ул. Великая;
  • ул. Южномашевская;
  • ул. Новопартизанская;
  • ул. Михаила Грушевского, 87;
  • ул. Мольера;
  • ул. Богомаза;
  • ул. Рабочая, 152, 154.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП по улице Софии Ковалевской, 84А прекращено водоснабжение улиц:

  • Калиновая, 82-100;
  • Софьи Ковалевской, 67-75, 84-90;
  • Образцова, 1,3а,4а.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

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