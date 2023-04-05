Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Ракетостроителей; ул. Кульчева; ул. Михаила Грушевского, 87; ул. Отечественная, 93; ул. Рабочая, 154 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП по улице Софии Ковалевской, 84А прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
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