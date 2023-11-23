Десь у Дніпрі чи області з’явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

Бомбосховище, де є все необхідне для лікування пацієнтів, з’явилося на Дніпропетровщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. По суті, це маленька підземна лікарня. Тут є повноцінні палати для дорослих та дітей, кімната інтенсивної терапії, до якої проведений кисень, та навіть – операційна.
Коридори між палатами та операційною не пустують – там є зони відпочинку з мультимедіа. Звичайно, є запаси води, медикаментів, продуктів. Проведений Wi-Fi, встановлені альтернативні джерела енергії.
Як зазначив очільник ОВА Сергій Лисак, укриття почали облаштовувати ще до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку своїми силами, а потім за сприяння фонду ЮНІСЕФ.
Тепер лікарі однієї з лікарень області можуть проводити операції та лікувати пацієнтів навіть під землею.
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