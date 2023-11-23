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  • Десь у Дніпрі чи області з’явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

Десь у Дніпрі чи області з’явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

Сьогодні 12:46
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У Дніпропетровській області з'явилася підземна лікарня.

Новости Днепра про Десь у Дніпрі чи області з'явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

Бомбосховище, де є все необхідне для лікування пацієнтів, з’явилося на Дніпропетровщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. По суті, це маленька підземна лікарня. Тут є повноцінні палати для дорослих та дітей, кімната інтенсивної терапії, до якої проведений кисень, та навіть – операційна.

Коридори між палатами та операційною не пустують – там є зони відпочинку з мультимедіа. Звичайно, є запаси води, медикаментів, продуктів.  Проведений Wi-Fi, встановлені альтернативні джерела енергії. 

Як зазначив очільник ОВА Сергій Лисак, укриття почали облаштовувати ще до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку своїми силами, а потім за сприяння фонду ЮНІСЕФ.

Тепер лікарі однієї з лікарень області можуть проводити операції та лікувати пацієнтів навіть під землею. 

Новости Днепра про Десь у Дніпрі чи області з'явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

Новости Днепра про Десь у Дніпрі чи області з'явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

Новости Днепра про Десь у Дніпрі чи області з'явилася підземна лікарня: який вона має вигляд

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Новости Днепра про Десь у Дніпрі чи області з'явилася підземна лікарня: який вона має виглядУкраїнська

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