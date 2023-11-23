Где-то в Днепре или области появилась подземная больница: как она выглядит

В Днепропетровской области появилась подземная лечебница.

Бомбоубежище, где есть все необходимое для лечения пациентов, появилось на Днепропетровщине, сообщили в областной военной администрации. По сути это маленькая подземная больница. Здесь есть полноценные палаты для взрослых и детей, комната интенсивной терапии, в которую проведен кислород, и даже операционная.

Коридоры между палатами и операционной не пустуют — там есть зоны отдыха из мультимедиа. Конечно есть запасы воды, медикаментов, продуктов. Проведен Wi-Fi, установлены альтернативные источники энергии.

Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, укрытие начали обустраивать еще до начала полномасштабного вторжения. Сначала своими силами, а затем при содействии фонда ЮНИСЕФ.

Теперь врачи одной из больниц области могут проводить операции и лечить пациентов даже под землей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: