Где-то в Днепре или области появилась подземная больница: как она выглядит

Бомбоубежище, где есть все необходимое для лечения пациентов, появилось на Днепропетровщине, сообщили в областной военной администрации. По сути это маленькая подземная больница. Здесь есть полноценные палаты для взрослых и детей, комната интенсивной терапии, в которую проведен кислород, и даже операционная.
Коридоры между палатами и операционной не пустуют — там есть зоны отдыха из мультимедиа. Конечно есть запасы воды, медикаментов, продуктов. Проведен Wi-Fi, установлены альтернативные источники энергии.
Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, укрытие начали обустраивать еще до начала полномасштабного вторжения. Сначала своими силами, а затем при содействии фонда ЮНИСЕФ.
Теперь врачи одной из больниц области могут проводить операции и лечить пациентов даже под землей.
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