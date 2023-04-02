Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

На фото є напис: "Працює ГУР".

Сьогодні вранці Головне управління розвідки опублікувало в своєму ТГ-каналі промовисте фото. На ньому зображений український військовий, який, найімовірніше, розвідує позиції росіян. Також на світлині є напис “Працює ГУР”.

Крим. Ялта. 2023, – йдеться у підписі під фото.

Користувачі соцмереж вважають, що це натяк на те, що український Крим скоро буде звільнено з російської окупації.

Крім того, Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію із деокупації українського Криму.

Вона складається із 12 кроків. Зокрема, серед них – знищення Кримського мосту, який з’єднує півострів із материковою росією, програма “Детоксикація”, створення документальної бази фактів російських злочинів проти українців, які чинили спротив окупації та інше.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження «кримського смершу». Для цього московського сміття хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один – щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися вбік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною, – написав Данілов.

12 кроків деокупації Криму – читайте нижче:

Крим – це Україна! Так було, є і буде!

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