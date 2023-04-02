Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

Сьогодні 14:21
просмотров

На фото є напис: "Працює ГУР".

Новости Днепра про Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

Сьогодні вранці Головне управління розвідки опублікувало в своєму ТГ-каналі промовисте фото. На ньому зображений український військовий, який, найімовірніше, розвідує позиції росіян. Також на світлині є напис “Працює ГУР”.

Крим. Ялта. 2023, – йдеться у підписі під фото.

Новости Днепра про Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

Користувачі соцмереж вважають, що це натяк на те, що український Крим скоро буде звільнено з російської окупації.

Крім того, Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію із деокупації українського Криму.

Вона складається із 12 кроків. Зокрема, серед них – знищення Кримського мосту, який з’єднує півострів із материковою росією, програма “Детоксикація”, створення документальної бази фактів російських злочинів проти українців, які чинили спротив окупації та інше.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. 

російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження «кримського смершу». Для цього московського сміття хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один – щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися вбік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною, – написав Данілов.

12 кроків деокупації Криму – читайте нижче:

Новости Днепра про Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

Новости Днепра про Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

Новости Днепра про Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

Крим – це Україна! Так було, є і буде! 

Читайте також:

Новости Днепра про Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фотоУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню
    Новини Дніпра
    31.03.2023 15:19
    У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню

    У Борисполі на одній із вулиць 32-річний уродженець Дніпропетровщини підбіг…

    Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну
    Новини Дніпра
    31.03.2023 11:51
    Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну

    Важливо!

    П’ятнадцять років або довічне: судитимуть агента рф, який коригував ворожі удари по Дніпру та здав координати ППО
    Новини Дніпра
    30.03.2023 18:41
    П’ятнадцять років або довічне: судитимуть агента рф, який коригував ворожі удари по Дніпру та здав координати ППО

    Ворожому агенту загрожує строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі…

    П’ятеро дітей залишилися без батька: на війні загинув 46-річний боєць ЗСУ із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    30.03.2023 17:33
    П’ятеро дітей залишилися без батька: на війні загинув 46-річний боєць ЗСУ із Дніпропетровщини

    Вічна слава!

    Наверх