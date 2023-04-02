Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фото

На фото есть надпись: "Работает ГУР".

Сегодня утром Главное управление разведки опубликовало в своем ТГ-канале красноречивое фото. На нем изображен украинский военный, вероятнее всего, разведывающий позиции россиян. Также на фотографии есть надпись «Работает ГУР».

Крым. Ялта. 2023, – говорится в подписи под фото.

Пользователи соцсетей считают, что это намек на то, что украинский Крым скоро будет освобожден.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны разрабатывает концепцию по деоккупации украинского Крыма. Она состоит из 12 шагов. В частности, среди них — уничтожение Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой россией, программа «Детоксикация», создание документальной базы фактов российских преступлений против украинцев, сопротивлявшихся оккупации, и тому подобное.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

российский гауляйтерский хлам во временном оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке – то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения «крымского смерша». Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один – чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, прежде не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной, – написал Данилов.

12 шагов деоккупации Крыма – читайте ниже:

Крым – это Украина! Так было, есть и будет!

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