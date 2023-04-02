Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фото

Сегодня 14:21
просмотров

На фото есть надпись: "Работает ГУР".

Новости Днепра про Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фото

Сегодня утром Главное управление разведки опубликовало в своем ТГ-канале красноречивое фото. На нем изображен украинский военный, вероятнее всего, разведывающий позиции россиян. Также на фотографии есть надпись «Работает ГУР».

Крым. Ялта. 2023, – говорится в подписи под фото.

Новости Днепра про Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фото

Пользователи соцсетей считают, что это намек на то, что украинский Крым скоро будет освобожден.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны разрабатывает концепцию по деоккупации украинского Крыма. Она состоит из 12 шагов. В частности, среди них — уничтожение Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой россией, программа «Детоксикация», создание документальной базы фактов российских преступлений против украинцев, сопротивлявшихся оккупации, и тому подобное.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

российский гауляйтерский хлам во временном оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке – то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения «крымского смерша». Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один – чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, прежде не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной, – написал Данилов.

12 шагов деоккупации Крыма – читайте ниже:

Новости Днепра про Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фото

Новости Днепра про Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фото

Новости Днепра про Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фото

Крым – это Украина! Так было, есть и будет!

Читайте также:

Новости Днепра про Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фотоУкраїнська Новости Днепра про Деоккупация Крыма скоро: в ГУР опубликовали интригующее фотоРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие
    Новости Украины
    Сегодня 15:54
    В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

    В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.

    В Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю
    Новости Днепра
    31.03.2023 15:19
    В Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю

    В Борисполе на одной из улиц 32-летний уроженец Днепропетровщины подбежал…

    Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина
    Новости Днепра
    31.03.2023 11:51
    Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина

    Важно!

    В ГУР предполагают, что рф больше не будет прибегать к массированным ракетным ударам по Украине
    Новости Днепра
    30.03.2023 16:00
    В ГУР предполагают, что рф больше не будет прибегать к массированным ракетным ударам по Украине

    Российские оккупанты провалили план по приведению энергетической системы Украины к…

    Последние новости

    Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»
    Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

    Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался "хлопок".

    Сегодня 19:59
    0
    просмотров
    В кафе в Санкт-Петербурге раздался «хлопок»: погиб российский военкор-пропагандист Татарский
    В кафе в Санкт-Петербурге раздался «хлопок»: погиб российский военкор-пропагандист Татарский

    В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался, как пишет российское пропагандистское издание "Риа Новости", "хлопок".

    Сегодня 19:27
    1
    просмотров
    Работы длились более 16 часов: стало известно, когда у жителей Победы и других районов Днепра появится вода
    Работы длились более 16 часов: стало известно, когда у жителей Победы и других районов Днепра появится вода

    Вчера вечером у жителей многих районов Днепра, в частности, ж/м Победа и Солнечный, было снижено давление подачи воды.

    Сегодня 18:19
    0
    просмотров
    В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелое
    В Днепре спасают 4-летнего мальчика, который отравился угарным газом: состояние тяжелое

    Также угарным газом отравились мама и бабушка мальчика.

    Сегодня 17:57
    0
    просмотров
    В Нью-Йорке молния попала в здание Всемирного торгового центра: впечатляющее видео
    В Нью-Йорке молния попала в здание Всемирного торгового центра: впечатляющее видео

    Во время грозы ночью 1 апреля молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

    Сегодня 16:57
    0
    просмотров
    В Днепре на Алана Шепарда горела квартира: пострадала женщина
    В Днепре на Алана Шепарда горела квартира: пострадала женщина

    Дым заполонил весь подъезд.

    Сегодня 16:11
    0
    просмотров
    В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие
    В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

    В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение
    Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

    Шутка ли это, читайте в нашем материале!

    Сегодня 13:30
    0
    просмотров
    1 апреля в Днепре на свет появилось 12 детей: жизнь побеждает
    1 апреля в Днепре на свет появилось 12 детей: жизнь побеждает

    Жизнь обязательно победит!

    Сегодня 13:04
    1
    просмотров
    На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)
    На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

    Очень красиво!

    Сегодня 12:13
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх