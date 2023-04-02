Перевірка слухів: у Дніпрі на озері Котлован будуть брати гроші за відвідування

Чи жарт це, читайте у нашому матеріалі!

У Фейсбук-спільноті “Adm_indus” учора, 1 квітня, з’явилася інформація про те, що з 1 червня на озері Котлован, що в Індустріальному районі, будуть брати гроші за відвідування. Крім того, там заборонять вживати алкоголь та будуть чергувати робітники ТЦК.

З початком нового пляжного сезону відвідування Котловану буде платним. Озеро та прилеглі території віддали в оренду ТОВ Byd-lo Stopping і вже з 1 червня з відвідувачів будуть брати плату у розмірі 50 гривень з особи, діти до 8 років – безкоштовно, діти до 18 років – 20 гривень. Орендар забов’язується привести до ладу пляж, очистити берег та дно в районі купання, встановити лавки, кабінки для перевдягання, біотуалети. Також бере на себе прибирання та вивіз сміття. На Котловані будуть організовані турніри з пляжного волейболу, бадмінтону, розваги для дітей, вечірній кінотеатр просто неба. За бажанням кожен може скористатися пластиковими лежаками, які закупить орендар. Ще одне нововведення – на Котловані буде суворо заборонено вживати алкогольні напої та з’являтися у стані сп’яніння. Для контролю за цим все літо цілодобово буде чергувати бригада патрульної поліції спільно із робітниками Індустріального ТЦК (військкомату). Палити цигарки можна буде тільки у спеціально відведеній зоні, яка розташована вдалині від пляжу, – йдеться у повідомленні.

Але більше всього, що це першоквітневий жарт, адже ніде такої інформації немає. Та і в коментарях під дописом місцеві мешканці пишуть, що це жарт: “1 апреля, никому не верю))”; “Если честно, то было неплохо. Но бухать в рамке приличия норм. Жаль, что это 1 апреля” тощо.

Тому перевіряйте інформацію та не вірте всьому, що пишуть у мережі!

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