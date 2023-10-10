Де у Дніпрі з’явився новий величезний патріотичний мурал

На розі вулиць Степана Бандери та Володимира Антоновича відтепер можна побачити величезний мурал.
Як виявилося це дипломний проєкт випускниці одного із вишів Дніпра Ірини Камбур.
На стінописі зображена дівчина-Україна, яку захищає український воїн. Ескіз обирала Ірина, а малював стріт-арт художник Тимур Левченко.
Як зазначили на сторінці Дніпровського мистецько-художнього коледжу, Ірина самостійно знайшла кошти на створення муралу, домовилася з художником та втілила в життя свій задум. Гроші на реалізацію проєкту вона отримала завдяки гранту, який вдалося виграти з другого разу.
Втім, попри всі труднощі, тепер у Дніпрі плюс один яскравий стінопис.
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