Де у Дніпрі сьогодні очікувати на відключення світла: адреси

Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі тривають планові ремонтні роботи на обладнаннях підстанцій.

За даними від Центральної Енергетичної Компанії електропостачання буде припинено з 08:00 до 17:00 за наступними адресами:

вулиця Титова 8, 10, 12А, 14, 16;

проспект Олександра Поля 100, 104, 106А, 108, 110;

З 08:00 до 18:00:

вулиця 152-ї Дивізії 160Д;

вулиця Аеродром 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 147, 227, 268, 271, 303;

вулиця Аеропорт 37, 39, 70, 113, 114, 160Б, 169, 209, 210А, 211, 223А, 263, 303;

вулиця Будівельників 10Т, 17, 295, 305;

вулиця Оздоровча 8.

Новоалександрівка матиме відключення на вулиці Аеродром 14Б,211.

Старі Кодаки: вулиця Аеропорт 33, 70, 79, 145, 160Г, 187, 209, 210Г, 250, 320, 436.

Також ми писали, що у Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком. Вчора Укренерго сповістила про погодинні відключення для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00.

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