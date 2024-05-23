Де у Дніпрі сьогодні очікувати на відключення світла: адреси

За даними від Центральної Енергетичної Компанії електропостачання буде припинено з 08:00 до 17:00 за наступними адресами:
З 08:00 до 18:00:
Новоалександрівка матиме відключення на вулиці Аеродром 14Б,211.
Старі Кодаки: вулиця Аеропорт 33, 70, 79, 145, 160Г, 187, 209, 210Г, 250, 320, 436.
Також ми писали, що у Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком. Вчора Укренерго сповістила про погодинні відключення для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00.
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