Будьте уважні: у Дніпрі зненацька змінився графік відключення світла

Про це повідомив головний виконавчий директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці-Facebook.
Графіки стабілізаційних відключень світла почнуться меньше, ніж через годину. Це на 4 години раніше за той час, про який повідомляли вчора.
Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години.
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