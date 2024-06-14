Будьте уважні: у Дніпрі зненацька змінився графік відключення світла

В Укренерго переглянули та змінили графіки відключення електроенергії.

Про це повідомив головний виконавчий директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці-Facebook.

Графіки стабілізаційних відключень світла почнуться меньше, ніж через годину. Це на 4 години раніше за той час, про який повідомляли вчора.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години.

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