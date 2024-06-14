Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Будьте уважні: у Дніпрі зненацька змінився графік відключення світла

Сьогодні 13:10
просмотров

В Укренерго переглянули та змінили графіки відключення електроенергії.

Про це повідомив головний виконавчий директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці-Facebook. 

Новости Днепра про Будьте уважні: у Дніпрі зненацька змінився графік відключення світла

Графіки стабілізаційних відключень світла почнуться меньше, ніж через годину. Це на 4 години раніше за той час, про який повідомляли вчора.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години.

Читайте також:

Новости Днепра про Будьте уважні: у Дніпрі зненацька змінився графік відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про Будьте уважні: у Дніпрі зненацька змінився графік відключення світлаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Два університети Дніпра потрапили до всесвітнього рейтингу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:36
    Два університети Дніпра потрапили до всесвітнього рейтингу

    Два ВНЗ Дніпра потрапили до всесвітнього рейтингу університетів Impact Rankings.

    У Кривому Розі попрощалися із загиблим від ракетного удару велобайкером
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:46
    У Кривому Розі попрощалися із загиблим від ракетного удару велобайкером

    Сьогодні, 14 червня, у Кривому Розі попрощалися з велобайкером Артуром…

    Багато жити не заборониш: у Дніпрі під двері сервісного центру підкинули плазму
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:40
    Багато жити не заборониш: у Дніпрі під двері сервісного центру підкинули плазму

    У Дніпрі на Лівобережному "викинули" плазму.

    Здав 650 літрів крові: у Дніпрі живе 78-річний донор-рекордсмен
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    Здав 650 літрів крові: у Дніпрі живе 78-річний донор-рекордсмен

    78-річний Володимир Ніколаєв з Дніпра став Героєм України за донорство…

    Наверх