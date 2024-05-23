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Где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса

Сегодня 06:43
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Сегодня, 23 мая, в Днепре проходят плановые ремонтные работы на оборудованиях подстанций.

Новости Днепра про Где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса

По данным от Центральной Энергетической Компании, электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Титова 8, 10, 12А, 14, 16;
  • проспект Александра Поля 100, 104, 106А, 108, 110;

С 08:00 до 18:00:

  • улица 152-й Дивизии 160Д;
  • улица Аэродром 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 147, 227, 268, 271, 303;
  • улица Аэропорт 37, 39, 70, 113, 114, 160Б, 169, 209, 210А, 211, 223А, 263, 303;
  • улица Строителей 10Т, 17, 295, 305;
  • улица Оздоровительная 8.

Новоалександровка будет иметь отключение на улице Аэродром 14Б, 211.

Старые Кодаки: улица Аэропорт 33, 70, 79, 145, 160Г, 187, 209, 210Г, 250, 320, 436.

Также мы писали, что в Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику.  Вчера Укрэнерго известила о почасовых отключениях для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00.

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