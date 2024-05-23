Где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса

По данным от Центральной Энергетической Компании, электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:
С 08:00 до 18:00:
Новоалександровка будет иметь отключение на улице Аэродром 14Б, 211.
Старые Кодаки: улица Аэропорт 33, 70, 79, 145, 160Г, 187, 209, 210Г, 250, 320, 436.
Также мы писали, что в Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику. Вчера Укрэнерго известила о почасовых отключениях для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00.
Читайте также:
Автор:
Днепряне снова смогут увидеть парад планет.
В Днепре автомобиль врезался в супермаркет АТБ.
Спасатели вытащили из искусственного водоема тело мужчины.
В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.
Хорошего дня, друзья!
Днепряне снова смогут увидеть парад планет.
В Днепре автомобиль врезался в супермаркет АТБ.
Спасатели вытащили из искусственного водоема тело мужчины.
В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.
В Укрэнерго сообщили, как 23 мая будут выключать свет.
Взрыв, который слышали в Днепре днем 22 мая, произошел из-за "прилета" баллистической ракеты.
Стали известны подробности дела эксдепутата Днепропетровского облсовета Андрея Смирнова.
Криптовалюта – одна из разновидностей цифровой валюты. Эти деньги нельзя подержать в руках, но ими можно оплачивать услуги и делать покупки. В ряде стран ЕС с помощью криптовалюты выдают зарплату, ней можно рассчитаться за пребывание в отеле, потратить на покупки…
В Днепре появилась сладкая летняя ягода, однако полакомиться ею стоит дорого.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!