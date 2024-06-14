Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпропетровщина серед областей, де буде найважче зі світлом

Сьогодні 16:11
просмотров

На Дніпропетровщині та ще в 4 регіонах України частіше відключатимуть світло.

Новости Днепра про Дніпропетровщина серед областей, де буде найважче зі світлом

Як повідомив експерт енергетичних стратегій Юрій Корольчук, на Дніпропетровщині, Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині споживачів відключатимуть від електроенергії частіше ніж в інших регіонах. Це пов’язано з профілактичним оглядом п’яти із дев’яти енергоблоків українських АЕС найближчим часом.

Про це Юрій Корольчук заявив в ефірі Ранок.LIVE.

“Окрім Київщини, до частих відключень мають готуватися жителі Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини та Львівщини. Інші регіони також матимуть обмеження на споживання електроенергії, але більш лояльні”, — заявив Юрій Корольчук.

Він також додав, що енергоблоки відключатимуть почергово, а не всі одразу.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина серед областей, де буде найважче зі світломУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина серед областей, де буде найважче зі світломРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Екскурсії, концерти і майстер-класи: куди піти у Дніпрі на вихідних
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:51
    Екскурсії, концерти і майстер-класи: куди піти у Дніпрі на вихідних

    У Дніпрі мешканців запрошують на цікаві заходи на вихідних.

    У Дніпрі кілька років поспіль масово травлять котів: жителі району б’ють на сполох
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:44
    У Дніпрі кілька років поспіль масово травлять котів: жителі району б’ють на сполох

    Жителі Дніпра скаржаться на місцеву жительку, яка труїть тварин.

    У Дніпрі в лікарню підкинули 6-місячну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:38
    У Дніпрі в лікарню підкинули 6-місячну дівчинку

    У Дніпрі невідомі підкинули до пологового одного із медзакладів дитину.

    У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:28
    У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

    Цієї п'ятниці стартує футбольний чемпіонат Європи-2024. У ньому братиме участь…

    Наверх