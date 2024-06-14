Дніпропетровщина серед областей, де буде найважче зі світлом

Як повідомив експерт енергетичних стратегій Юрій Корольчук, на Дніпропетровщині, Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині споживачів відключатимуть від електроенергії частіше ніж в інших регіонах. Це пов’язано з профілактичним оглядом п’яти із дев’яти енергоблоків українських АЕС найближчим часом.
Про це Юрій Корольчук заявив в ефірі Ранок.LIVE.
“Окрім Київщини, до частих відключень мають готуватися жителі Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини та Львівщини. Інші регіони також матимуть обмеження на споживання електроенергії, але більш лояльні”, — заявив Юрій Корольчук.
Він також додав, що енергоблоки відключатимуть почергово, а не всі одразу.
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