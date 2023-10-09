Де у Дніпрі на власні очі можна побачити раритетний трамвай-музей

Трамвай-музей створили працівники ДЕПО.

Трамваї невіддільна частина Дніпра, тож у місті існує чимало раритетних речей пов’язаних з електротранспортом. На території трамвайного депо №4 можна знайти трамвай-музей. Про це детальніше розповіли у телеграм-каналі “Той самий Вейссман”

Трамвай-мінімузей створили працівники ДЕПО. Зробили вагон із вінтажного снігоочищувача, тож він існує у єдиному екземплярі. На фасаді закріпили фотографії з ключовими датами розвитку електротранспорту з часів Катеринослава і до сьогодні. Крім того, архівні ілюстрації з зображенням трамваїв можна побачити й в середині вагона.

Детальніше роздивитися унікальний вагон можна на фото:

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