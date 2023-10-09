Где в Днепре воочию можно увидеть раритетный трамвай-музей

Трамваи неотделимая часть Днепра, поэтому в городе существует немало раритетных вещей, связанных с электротранспортом. На территории трамвайного депо №4 можно найти трамвай-музей. Об этом подробнее рассказали в телеграм-канале «Тот самый Вейссман»
Трамвай-минимузей создали работники ДЭПО. Сделали вагон из винтажного снегоочистителя, поэтому он существует в единственном экземпляре. На фасаде закрепили фотографии с ключевыми датами развития электротранспорта со времен Екатеринослава и по сей день. Кроме того, архивные иллюстрации с изображением трамваев можно увидеть и внутри вагона.
Детальнее рассмотреть уникальный вагон можно на фото:
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