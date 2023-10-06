Де у Дніпрі можна побачити “загадку автопрому” з непростою долею

До музею у Дніпрі передали "загадку автопрому".

У дніпровському музеї “Машини Часу” з’явився ще один цікавий експонат. Саморобний автомобіль, доля якого могла б надихнути творців багатосерійного мексиканського серіалу.

Як розповіли співробітники музею, саморобний автомобіль “Бригантина” (або “Мікрон” чи ЗАЗ-970В) спочатку зберігали у Черкасах. Створили чудо автопрому ще у радянські часи.

Нещодавно продали гараж, у якому зберігався “Мікрон”. Спочатку автомобіль планували віддати на металобрухт.

​Під час продажу гаража машина виявилася зайвою, її викотили у двір, а потім, оскільки її зовнішній вигляд почав чахнути, вирішили здати її в металобрухт, тільки там виявилося, що вона їм не потрібна! Занадто багато композитних матеріалів. Забрали тільки те, що можна було «швидко вкрасти», спилили алюмінієвий дах та витягли двигун із коробкою від ЗАЗ у 30 л/с, – йдеться у публікації.

Втім, згодом машиною зацікавився фанат автомобілів, який вирішив врятувати дивного красеня та дізнатися історію його створення.

Як виявилося, творця авто звати Анатолій. Чоловік закінчив «КПІ» за фахом інженер-механік. Автомобіль був зареєстрований у 1983 році, рама створена із труб перерізом 40х40мм. Колір спочатку був «Рубін», кузов і двері складаються зі стеклопластику та алюмінієвих листів марки АМЦАМ, зі схожого алюмінію штампують ложки, виделки, сковорідки і кухлі, він дуже гнучкий.

Вантажопідйомність – 700 кг, цю теорію чоловік перевірив, коли перевозив шифер для будинку, у кожній ходці було 25 листів – 25 кг/1 лист, разом 625 кг, для «Мікрона» це була посильна вага.

Ходова частина «ЗАЗ», передня балка власної конструкції. Коли машина порожня, у неї велика парусність і машина злегка вібрує, тому Анатолій їхав не більше 60 км/год, при повному завантаженні салону можна їхати 90 км/год, тому він радить возити баласт, у нього їм був свого часу радянський танковий акумулятор ємністю 180 Ампер, – йдеться в публікації.

Витрата палива за цих параметрів невелика – 4-5л бензину. Автомобіль кілька разів довозив свого власника до Чорного та Азовського моря, щоправда, поїздка на Арабатську стрілку займала 13 годин, тому виїжджали рано.

Крім цього, Анатолій розповів історію, як його авто ледь не конфіскували радянські чиновники. Власник Мікрона звик до того, що його транспорт викликає інтерес. Навколо машини постійно збиралися зацікавлені перехожі. Втім, цього разу її оточили представницькі люди.

У пижикових шапках (припускає, що із силових структур). Запитали: «Що й документи є?», – «Звичайно» – відповів Анатолій. Далі чоловіки обговорювали, чи можна радянській людині володіти вантажопасажирським автомобілем, а раптом почне перевозити вантажі за гроші? А скільки полуниці може перевезти? Загалом коли підозрілі чоловіки пішли, Анатолій зітхнув з полегшенням, – розповів власник авто.

Як зауважили музейники, у часи РСРС саморобникам було заборонено виготовляти автомобіль довше «Волги» та багатомісні фургони, щоб не підірвати «соціалістичну економіку».

Читайте також:

Українська

Автор: