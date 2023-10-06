Де у Дніпрі можна побачити “загадку автопрому” з непростою долею

У дніпровському музеї “Машини Часу” з’явився ще один цікавий експонат. Саморобний автомобіль, доля якого могла б надихнути творців багатосерійного мексиканського серіалу.
Як розповіли співробітники музею, саморобний автомобіль “Бригантина” (або “Мікрон” чи ЗАЗ-970В) спочатку зберігали у Черкасах. Створили чудо автопрому ще у радянські часи.
Нещодавно продали гараж, у якому зберігався “Мікрон”. Спочатку автомобіль планували віддати на металобрухт.
Під час продажу гаража машина виявилася зайвою, її викотили у двір, а потім, оскільки її зовнішній вигляд почав чахнути, вирішили здати її в металобрухт, тільки там виявилося, що вона їм не потрібна! Занадто багато композитних матеріалів. Забрали тільки те, що можна було «швидко вкрасти», спилили алюмінієвий дах та витягли двигун із коробкою від ЗАЗ у 30 л/с, – йдеться у публікації.
Ходова частина «ЗАЗ», передня балка власної конструкції. Коли машина порожня, у неї велика парусність і машина злегка вібрує, тому Анатолій їхав не більше 60 км/год, при повному завантаженні салону можна їхати 90 км/год, тому він радить возити баласт, у нього їм був свого часу радянський танковий акумулятор ємністю 180 Ампер, – йдеться в публікації.
У пижикових шапках (припускає, що із силових структур). Запитали: «Що й документи є?», – «Звичайно» – відповів Анатолій. Далі чоловіки обговорювали, чи можна радянській людині володіти вантажопасажирським автомобілем, а раптом почне перевозити вантажі за гроші? А скільки полуниці може перевезти? Загалом коли підозрілі чоловіки пішли, Анатолій зітхнув з полегшенням, – розповів власник авто.
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