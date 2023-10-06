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Где в Днепре можно увидеть «загадку автопрома» с непростой судьбой

Сегодня 10:33
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В музей в Днепре передали "загадку автопрома".

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В днепровском музее «Машины Времени» появился еще один интересный экспонат. Самодельный автомобиль, судьба которого могла бы вдохновить создателей многосерийного мексиканского сериала.

Как рассказали сотрудники музея, самодельный автомобиль «Бригантина» (или «Микрон» или ЗАЗ-970В) сначала хранили в Черкассах. Создали чудо автопрома еще в советское время.

Недавно продали гараж, в котором хранился «Микрон». Сначала автомобиль планировали отдать на металлолом.

При продаже гаража машина оказалась лишней, ее выкатили во двор, а потом, поскольку ее внешний вид начал чахнуть, решили сдать ее в металлолом, только там оказалось, что она им не нужна! Слишком много композитных материалов. Забрали только то, что можно было быстро украсть, спилили алюминиевую крышу и вытащили двигатель с коробкой от ЗАЗ в 30 л/с, — говорится в публикации.

Впрочем, впоследствии машиной заинтересовался фанат автомобилей, решивший спасти удивительного красавца и узнать историю его создания.

Как оказалось, создателя авто зовут Анатолий. Мужчина окончил «КПИ» по специальности инженер-механик. Автомобиль был зарегистрирован в 1983 году, рама создана из труб сечением 40х40мм. Цвет первоначально был «Рубин», кузов и двери состоят из стеклопластика и алюминиевых листов марки АМЦАМ, из схожего алюминия штампуют ложки, вилки, сковородки и кружки, он очень гибок.

Новости Днепра про Где в Днепре можно увидеть

Грузоподъемность – 700 кг, эту теорию мужчина проверил, когда перевозил шифер для дома, в каждой ходке было 25 листов – 25 кг/1 лист, вместе 625 кг, для «Микрона» это был посильный вес.

Ходовая часть ЗАЗ, передняя балка собственной конструкции. Когда машина пуста, у нее большая парусность и машина слегка вибрирует, поэтому Анатолий ехал не больше 60 км/ч, при полной загрузке салона можно ехать 90 км/ч, поэтому он советует возить балласт, у него им в свое время был советский танковый аккумулятор емкостью. 180 Ампер, – говорится в публикации.

Расход топлива по этим параметрам невелик – 4-5л бензина. Автомобиль несколько раз довозил своего владельца до Черного и Азовского моря, правда поездка на Арабатскую стрелку занимала 13 часов, поэтому выезжали рано.

Новости Днепра про Где в Днепре можно увидеть

Кроме того, Анатолий рассказал историю, как его авто едва не конфисковали советские чиновники. Владелец Микрона привык к тому, что его транспорт вызывает энтузиазм. Вокруг машины постоянно собирались заинтересованные прохожие. Впрочем, на этот раз ее оцепили представительные люди.

В пыжиковых шапках (предполагает, что одна из силовых структур). Спросили: «Что и документы есть?», – «Конечно» – ответил Анатолий. Дальше мужчины обсуждали, можно ли советскому человеку владеть грузопассажирским автомобилем, а вдруг начнет перевозить грузы за деньги? А сколько клубники может перевезти? В общем, когда подозрительные мужчины ушли, Анатолий вздохнул с облегчением, — рассказал владелец авто.

Как отметили музейщики, во времена ССРС самодельникам было запрещено производить автомобиль дольше «Волги» и многоместные фургоны, чтобы не взорвать «социалистическую экономику».

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