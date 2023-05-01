Де дивитись Євробачення 2023 та які українські зірки виступатимуть на сцені конкурсу

Цього року пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Великій Британії. Сцена, де виступатимуть артисти з різних країн, обладнана в Ліверпулі. Змагатимуться за приз найкращого виконавця Європи вже 67 раз.

Журналісти dnepr.info з’ясували, де можна буде переглянути конкурс в Україні, і хто із вітчизняних зірок виступить на його сцені.

Хто представляє Україну

Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня. Ім’я переможця оголосять 13 травня після фіналу. На сцені виступатимуть представники 37 країн. Від участі у конкурсі відмовилися Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія. РФ та Білорусь дискваліфіковані. Серед ведучих конкурсу буде українська виконавиця Юлія Саніна. Україну на конкурсі представлятиме гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel». Україна автоматично проходить у фінал конкурсу. Виступатиме група під номером 19. Букмекери пророкують нашим виконавцям третє місце.

Хто з українських зірок виступить на сцені

У першому півфіналі можна буде побачити виступ фронтвумен гурту The Hard Kiss Юлії Саніної, який виконає фрагмент треку «Маяк». Також на сцену вийде співачка Alyosha та виконає пісню гурту Duran Duran «Ordinary World».

11 травня на сцені в Ліверпулі виступить Марія Яремчук із перформансом «Музика об’єднує покоління», де заспіває з репером OTOY та Златою Дзюнькою – 14-річною представницею України на Дитячому Євробаченні 2022 року.

Також відомо, що на конкурсі виступатимуть Руслана та Тіна Кароль, правда, в який із днів це буде – невідомо. Побачать глядачі та виступ Вєрки Сердючки.

Де подивитись трансляцію Євробачення 2023

Подивитися виступ учасників із різних країн Європи та України можна буде на офіційній сторінці Євробачення у соціальних мережах. Також трансляція буде проводитись на YouTube каналі «Євробачення Україна» та на каналі самого пісенного конкурсу, сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення, у додатку «Дія».

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