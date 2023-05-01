Где смотреть Евровидение 2023 и какие украинские звезды выступят на сцене конкурса

В этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Великобритании. Сцена, где будут выступать артисты из разных стран оборудована в Ливерпуле. Соревноваться за приз лучшего исполнителя Европы будут уже 67 раз.

Журналисты dnepr.info выяснили, где можно будет посмотреть конкурс в Украине, и кто из отечественных звезд выступит на его сцене.

Кто представляет Украину

Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая. Имя победителя объявят 13 мая, после финала. На сцене выступят представители 37 стан. От участия в конкурсе отказались Болгария, Северная Македония и Черногория. РФ и Белоруссия дисквалифицированы. Среди ведущих конкурса будет украинская исполнительница Юлия Санина. Украину на конкурсе будет представлять группа TVORCHI с песней «Heart of Steel». Украина автоматически проходит в финал конкурса. Выступать группа будет под номером 19. Букмекеры пророчат нашим исполнителям третье место.

Кто из украинских звезд выступит на сцене

В первом полуфинале можно будет увидеть выступление фронтвумен группы The Hard Kiss Юлии Саниной, она исполнит фрагмент трека «Маяк». Также на сцену выйдет певица Alyosha и исполнит песню группы Duran Duran «Ordinary World».

11 мая на сцене в Ливерпуле выступит Мария Яремчук с перформансом «Музыка объединяет поколения», где споет с репером OTOY и Златой Дзюнькой – 14 летней представительницей Украины на Детском Евровидении 2022.

Также известно, что на конкурсе выступит Руслана и Тина Кароль, правда в какой из дней это будет – неизвестно. Увидят зрители и выступление Верки Сердючки.

Где посмотреть трансляцию Евровидения 2023

Посмотреть выступление участников из разных стран Европы и Украины можно будет на официальной странице Евровидения в социальных сетях. Также трансляция будет проводится на YouTube канале «Евровидение Украина» и на канале самого песенного конкурса, сайте Суспільне Культура и Суспільне Евровидение, в приложении «Дія».

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