Кому у Дніпрі влітку 2023 року підвищать пенсії - Днепр Инфо
Кому у Дніпрі влітку 2023 року підвищать пенсії
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Сегодня 17:35

Протягом року пенсіонери Дніпра та всієї України зможуть зробити перерахунок та провести індексацію пенсій. Робитиметься це у кілька етапів. Індексація або перерахунок пенсій розпочався у березні становитиме 19,7% і проходитиме у три етапи. Перший пройшов у березні. Останній заплановано на липень цього року.
Новости Днепра про Кому у Дніпрі влітку 2023 року підвищать пенсії

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У середньому збільшення до пенсії має становити від 400 до 700 грн. Чим вища пенсія – тим більше буде підвищення. Є й ті, хто отримуватиме на 1,5 тис грн більше. Але для цього пенсія має бути не менше 7,5 тис грн. Але це є максимальна надбавка. Мінімальна надбавка складає 100 грн. Важливо враховувати, що індексують лише саму пенсію, без доплат до стажу, вислуги років та іншого.

Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, після індексації середня пенсія в Україні становитиме 4,2-4,5 тис грн.

Кому підвищать

Найближчим часом варто чекати на підвищення пенсії державним службовцям, науковцям та працівникам органів місцевого самоврядування.

Зазначимо, що індексація – це коригування розміру виплати пенсії з урахуванням інфляції та зростання середньої зарплати за попередні роки. Перерахунок пенсій «доступний» лише працюючим пенсіонерам раз на два роки.

Кому не підвищуватимуть пенсію

Індексуватимуть пенсії цього року не будуть працюючим пенсіонерам з низьким страховим стажем і якщо вони отримують пенсію до 2,1 тис. грн. Не торкнеться підвищення колишніх працівників прокуратури та судів, а також тих, хто отримує пенсію вище за максимальну 20,9 тис грн.

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