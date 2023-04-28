У середньому збільшення до пенсії має становити від 400 до 700 грн. Чим вища пенсія – тим більше буде підвищення. Є й ті, хто отримуватиме на 1,5 тис грн більше. Але для цього пенсія має бути не менше 7,5 тис грн. Але це є максимальна надбавка. Мінімальна надбавка складає 100 грн. Важливо враховувати, що індексують лише саму пенсію, без доплат до стажу, вислуги років та іншого.
Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, після індексації середня пенсія в Україні становитиме 4,2-4,5 тис грн.
Найближчим часом варто чекати на підвищення пенсії державним службовцям, науковцям та працівникам органів місцевого самоврядування.
Зазначимо, що індексація – це коригування розміру виплати пенсії з урахуванням інфляції та зростання середньої зарплати за попередні роки. Перерахунок пенсій «доступний» лише працюючим пенсіонерам раз на два роки.
Індексуватимуть пенсії цього року не будуть працюючим пенсіонерам з низьким страховим стажем і якщо вони отримують пенсію до 2,1 тис. грн. Не торкнеться підвищення колишніх працівників прокуратури та судів, а також тих, хто отримує пенсію вище за максимальну 20,9 тис грн.
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