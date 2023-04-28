На місці «Амстердаму»: як майже 70 років тому виглядала набережна Дніпра у центрі міста (ФОТО)

Раніше на місці Фестивального причалу в Дніпрі був невеликий «порт» для човнів жителів району Каменья, а на місці, що стоїть тепер навпроти ЖК Амстердам – крута гора з вузькою стежкою та обладнаним спуском до води.

Рішення про те, що Дніпру потрібна набережна було ухвалено 1934 року. Тоді ж розпочали будівництво, але плани порушила Друга світова війна. Після її закінчення за набережну знову взялися лише наприкінці 1950-х років. До цього на березі Дніпра знаходилися приватні будиночки, склади та лісопильні – у місті було багато підприємців, які торгують лісом.

До війни вдалося побудувати ділянки між вулицями Європейської та Воскресенської, було розпочато будівництво кварталу набережної у бік Юліуша Словацького та обладнано спуск до води по вулиці Мономаха. Територія, що йшла від сучасної вулиці Ливарної до парку Шевченка, була забудована будинками. Тут на горі були маленькі будинки та вузькі вулички. Спуск до води був дуже крутий. Після війни у таких маленьких будинках жило кілька сімей, всі зручності були на вулиці.

У 1960-х роках для будівництва набережної частину будинків довелося знести – людей відселили, а скелі, що заважали, підривали. На місці цьогорічного Фестивального причалу був невеликий порт для човнів місцевих жителів, а за 5 метрів від нього вже стояли невеликі будиночки. Там, де сьогодні знаходиться ЖК Амстердам, була гора з обладнаним спуском до води.

При будівництві набережної частина людей звідси відселили, решта отримали нове житло, коли територія на набережній стала забудовуватись новими сучасними будинками.

Фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: