Численні удари ножем: житель Дніпровського району помер на місці від отриманих травм

Зловмисник завдав жителю Дніпровського району численні удари ножем. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці.

5 березня близько 10.50 до поліції надійшло повідомлення про виявлення біля одного з будинків у с. Новомиколаївка Дніпровського району тіла чоловіка с тілесними ушкодженнями. Як встановили поліцейські, між господарем будинку та його знайомим виникла сварка, під час якої 52-річний підозрюваний завдав потерпілому удари ножем.

Поліцейські відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції того ж дня розшукали та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 52-річний житель м. Кам’янське. 3 місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення. Досудове розслідування триває.

Джерело: ГУ Нацполиции

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