Многочисленные удары ножом: житель Днепровского района скончался на месте от полученных травм

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения. Досудебное расследование продолжается.
Источник: ГУ Нацполиции
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