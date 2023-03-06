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  • Многочисленные удары ножом: житель Днепровского района скончался на месте от полученных травм

Многочисленные удары ножом: житель Днепровского района скончался на месте от полученных травм

Сегодня 18:45
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Злоумышленник нанес жителю Днепровского района многочисленные удары ножом. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.

Новости Днепра про Многочисленные удары ножом: житель Днепровского района скончался на месте от полученных травм

5 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов в с. Новониколаевка Днепровского района тела мужчины с телесными повреждениями. Как установили полицейские, между хозяином дома и его знакомым возникла ссора, во время которой 52-летний подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом.
 
В тот же день полицейские отделения полиции № 9 Днепровского районного управления полиции разыскали и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 52-летний житель г. Каменское. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – нож.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения. Досудебное расследование продолжается.

Источник: ГУ Нацполиции

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