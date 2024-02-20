Чи правда, що діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу: відповідь Арахамії

Сьогодні деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію, що нібито діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу. У своїх дописах вони посилались на слова члена Комітету оборони і нацбезпеки та народного депутата від “Батьківщини” Вадима Івченка.
Пізніше цю інформацію прокоментував Давид Арахамія, народний депутат та лідер фракції «Слуга народу».
За його словами, це фейк і ніхто “не збирається обмежувати дітей у праві на освіту”.
Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно, – написав Арахамія.
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