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  • Чи правда, що діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу: відповідь Арахамії

Чи правда, що діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу: відповідь Арахамії

Сьогодні 16:39
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За його словами, це фейк!

Новости Днепра про Чи правда, що діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу: відповідь Арахамії

Сьогодні деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію, що нібито діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу. У своїх дописах вони посилались на слова члена Комітету оборони і нацбезпеки та народного депутата від “Батьківщини” Вадима Івченка.

Пізніше цю інформацію прокоментував Давид Арахамія, народний депутат та лідер фракції «Слуга народу».

За його словами, це фейк і ніхто “не збирається обмежувати дітей у праві на освіту”.

Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно, – написав Арахамія.

Новости Днепра про Чи правда, що діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу: відповідь Арахамії

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Новости Днепра про Чи правда, що діти ухилянтів не зможуть вступити до вишу: відповідь АрахаміїУкраїнська

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