Ворог атакував Дніпропетровщину: троє людей постраждали

Удень вони атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду. На жаль, троє людей постраждали.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона – у “важкому” стані. Лікарі роблять все можливе. У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома.
У результаті атаки пошкоджені авто, приватні будинки, комунікації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра вночі збили ворожий “шахед”: уламки пошкодили будинки та авто.
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