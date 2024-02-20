Ворог атакував Дніпропетровщину: троє людей постраждали

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Удень вони атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду. На жаль, троє людей постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона – у “важкому” стані. Лікарі роблять все можливе. У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома.

У результаті атаки пошкоджені авто, приватні будинки, комунікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра вночі збили ворожий “шахед”: уламки пошкодили будинки та авто.

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