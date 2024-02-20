Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог атакував Дніпропетровщину: троє людей постраждали

Сьогодні 15:23
просмотров

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину: троє людей постраждали

Удень вони атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду. На жаль, троє людей постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона – у “важкому” стані. Лікарі роблять все можливе. У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома.

У результаті атаки пошкоджені авто, приватні будинки, комунікації.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину: троє людей постраждали

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра вночі збили ворожий “шахед”: уламки пошкодили будинки та авто.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину: троє людей постраждалиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У річці під Дніпром втонув 17-річний хлопець: коментар ДСНС
Новини Дніпра
Сьогодні 14:33
У річці під Дніпром втонув 17-річний хлопець: коментар ДСНС

Тіло хлопця виявили на глибині 2 м та на відстані…

У Кривому Розі сотні мешканців понад 3 дні будуть без опалення: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 13:38
У Кривому Розі сотні мешканців понад 3 дні будуть без опалення: що сталося

Відновити послугу з постачання теплової енергії обіцяють ввечері 23 лютого!

На дорозі із Дніпра до Новомосковська утворився величезний затор: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 11:24
На дорозі із Дніпра до Новомосковська утворився величезний затор: деталі

Водії, будьте уважні!

Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка
Новини Дніпра
Сьогодні 09:38
Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка

Вічна слава Герою!

Наверх