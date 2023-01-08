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  • Чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графіки

Чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графіки

Сьогодні 09:47
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Сьогодні, 8 січня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графіки

 

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Коли саме можуть вимкнути світло у вашому будинку, дивіться:

  • тут, якщо вас обслуговує ДТЕК;
  • тут, якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія (ЦЕК).

Бережіть себе та рідних! Віримо в перемогу!

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Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графікиУкраїнська

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