“Повернемося з перемогою”: ЗСУ зворушливо привітали українців із Різдвом (ВІДЕО)

Бійці 83 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони прямо із зони бойових дій записали українцям звернення з нагоди Різдва Христового. Захисники зворушливо привітали співвітчизників зі світлим святом та пообіцяли повернутися додому з перемогою.

Військові оприлюднили відеозвернення на Facebook-сторінці. У ньому вони зазначили, що хотіли б зустріти Різдво у родинному колі за святковим столом, проте наразі у них є інша задача, яку необхідно виконувати.

“Цьогорічний Святвечір та Різдво Христове ми, на жаль, проводимо у незвичних умовах: не в колі близьких та рідних для нас людей, не в батьківському домі, не за великим столом, на якому 12 традиційних страв. Без гучної коляди – в тиші. У наших бліндажах немає традиційних ялинок. Їх багато кругом, але вони понищені ворожими снарядами. У нас немає новорічних прикрас і традиційного різвяного столу, тому що ми виконуємо бойові завдання на передовій. І в наших умовах це неможливо”, – поділилися бійці.

Незважаючи на все, захисники обіцяють повернутися додому, подарувавши Україні такий бажаний мир і спокій.

“Проте і тут ми не забуваємо нашу історію та культуру. Ми тут для того, щоб наші діти і прийдешні покоління і надалі жили за українськими традиціями та обрядами… Ми міцні духом та хочемо запевнити вас, що обов’язково переможемо в цій війні. І обов’язково повернемося до вас, наші дорогі друзі, близькі, рідні”, – промовили військові.

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