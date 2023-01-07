Дніпрян зачарував золотавий повний місяць над містом (ФОТО)

Сьогодні, 7 січня, дніпряни мали змогу спостерігати за величезним повним місяцем над містом.

Яскрава золотава куля зачарувала багатьох містян, тож вони охоче робили знімки вечірнього пейзажу.

Власні фотографії зробила і редакція dnepr.info.

Астрологи ж запевняють, що 7 січня – найбільш несприятливий день місяця. Сьогодні варто розібратися зі старими справами: закрити борги, позбутися непотрібних речей чи поганих звичок, а також можна сміливо будувати плани на рік.

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