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Дніпрян зачарував золотавий повний місяць над містом (ФОТО)

Сьогодні 18:51
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Сьогодні, 7 січня, дніпряни мали змогу спостерігати за величезним повним місяцем над містом.

Новости Днепра про Дніпрян зачарував золотавий повний місяць над містом (ФОТО)

Яскрава золотава куля зачарувала багатьох містян, тож вони охоче робили знімки вечірнього пейзажу. 

Власні фотографії зробила і редакція dnepr.info.

Новости Днепра про Дніпрян зачарував золотавий повний місяць над містом (ФОТО)

Астрологи ж запевняють, що 7 січня – найбільш несприятливий день місяця. Сьогодні варто розібратися зі старими справами: закрити борги, позбутися непотрібних речей чи поганих звичок, а також можна сміливо будувати плани на рік. 

Новости Днепра про Дніпрян зачарував золотавий повний місяць над містом (ФОТО)

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Новости Днепра про Дніпрян зачарував золотавий повний місяць над містом (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дніпрян зачарував золотавий повний місяць над містом (ФОТО)Русский

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