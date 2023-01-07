Загорівся матрац: у Дніпрі внаслідок пожежі загинув 51-річний чоловік

Виклик до Служби порятунку “101” надійшов приблизно о 15:40.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники та встановили, що всередині одноповерхового житлового будинку загорівся матрац. В оселі також знайшли тіло чоловіка 1971 року народження без ознак життя.
Повідомляється, що займання ліквідувало місцеве населення ще до прибуття співробітників ДСНС.
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