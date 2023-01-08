Действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики

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Когда именно могут отключить свет в вашем доме, смотрите:

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 8 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения света.

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