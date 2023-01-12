Чи буде іноземна мова серед переліку обов’язкових предметів на НМТ-2023

На НМТ планують залишити три обов'язкових предмети.

Школярі Дніпра уже готуються до НМТ-2023. У Гумдепі Дніпра розповіли, які предмети доведеться складати випускникам.

Наразі, МОН пропонує включити до НМТ лише 3 обов’язкових предмета, а саме:

історію України;

математику;

українську мову.

Четвертий предмет (іноземну мову, хімію, біологію тощо) учасник тестування зможе обрати самостійно залежно від пріоритетів вступу.

Також Міністерство буде стояти на тому, щоб проводити тестування виключно в один день, про це заявив міністр Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

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