Чи буде іноземна мова серед переліку обов’язкових предметів на НМТ-2023

Школярі Дніпра уже готуються до НМТ-2023. У Гумдепі Дніпра розповіли, які предмети доведеться складати випускникам.
Наразі, МОН пропонує включити до НМТ лише 3 обов’язкових предмета, а саме:
Четвертий предмет (іноземну мову, хімію, біологію тощо) учасник тестування зможе обрати самостійно залежно від пріоритетів вступу.
Також Міністерство буде стояти на тому, щоб проводити тестування виключно в один день, про це заявив міністр Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.
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