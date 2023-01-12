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Будет ли иностранный язык среди перечня обязательных предметов на НМТ-2023

Сегодня 11:45
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На НМТ планируют оставить три обязательных предмета.

Новости Днепра про Будет ли иностранный язык среди перечня обязательных предметов на НМТ-2023

Школьники Днепра уже готовятся к НМТ-2023. В Гумдепе Днепра рассказали, какие предметы придется сочинять выпускникам.

МОН предлагает включить в НМТ только 3 обязательных предмета, а именно:

  • историю Украины;
  • математику;
  • украинский язык.

Четвертый предмет (иностранный язык, химию, биологию и т.п.) участник тестирования сможет выбрать самостоятельно в зависимости от приоритетов поступления.

Также Министерство будет стоять на том, чтобы проводить тестирование исключительно в один день, об этом заявил министр Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона.

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