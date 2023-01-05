Човен перекинувся: на Дніпропетровщині врятували двох рибалок

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Як стало відомо, двоє чоловіків відправилася на човні на риболовлю. У якийсь момент човен перекинувся та двоє рибалок опинились у воді.
Спільними зусиллями надзвичайників та місцевих мешканців вдалося врятували чоловіків.
Постраждалих госпіталізували.
До рятувальних робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
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