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Човен перекинувся: на Дніпропетровщині врятували двох рибалок

Сьогодні 17:46
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Сьогодні, 5 січня, об 11:08 на лінію «101» повідомили, що у селі Новолозуватка на Карачунівському водосховищі двоє людей знаходяться у воді та кличуть на допомогу.

Новости Днепра про Човен перекинувся: на Дніпропетровщині врятували двох рибалок

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Як стало відомо, двоє чоловіків відправилася на човні на риболовлю. У якийсь момент човен перекинувся та двоє рибалок опинились у воді.

Спільними зусиллями надзвичайників та місцевих мешканців вдалося врятували чоловіків.

Постраждалих госпіталізували.

До рятувальних робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Новости Днепра про Човен перекинувся: на Дніпропетровщині врятували двох рибалок

Новости Днепра про Човен перекинувся: на Дніпропетровщині врятували двох рибалок

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Новости Днепра про Човен перекинувся: на Дніпропетровщині врятували двох рибалокУкраїнська Новости Днепра про Човен перекинувся: на Дніпропетровщині врятували двох рибалокРусский

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