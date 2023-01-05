Лодка перевернулась: на Днепропетровщине спасли двух рыбаков

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Как стало известно, двое мужчин отправились на лодке на рыбалку. В какой-то момент лодка перевернулась и два рыбака оказались в воде.
Совместными усилиями сотрудников ГСЧС и местных жителей удалось спасти мужчин.
Пострадавших госпитализировали.
К спасательным работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.
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