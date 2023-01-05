Лодка перевернулась: на Днепропетровщине спасли двух рыбаков

Сегодня, 5 января, в 11:08 на линию «101» сообщили, что в селе Новолозоватка на Карачуновском водохранилище два человека находятся в воде и зовут на помощь.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, двое мужчин отправились на лодке на рыбалку. В какой-то момент лодка перевернулась и два рыбака оказались в воде.

Совместными усилиями сотрудников ГСЧС и местных жителей удалось спасти мужчин.

Пострадавших госпитализировали.

К спасательным работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.

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