Закрив двері перед носом: у Дніпрі маршрутчик не пустив в салон пасажирів-пільговиків

У Дніпрі маршрутчик відмовився везти пільговиків.

Усе сталося вдень 4 січня, розповіли дніпряни в спільноті “Березинка Адмін”. За словами очевидця, маршрутчик спочатку проїхав мимо зупинки на вулиці Гагаріна-Чернишевського, де стояли пенсіонери. Зробив він це начебто щоб не брати пільговиків в салон.

Потім через 10 метрів водій 87 маршрутки зупинився, проте коли пасажири підбігли до транспорту – закрив перед ними двері та поїхав геть.

У салоні було максимум 5-7 стоячих пасажирів”, – написав автор допису.

Тому водій сміливо міг взяти нових пасажирів до салону.

Зазначимо, що зі скаргами на перевізників можна звертатися до міського департаменту транспорту.

Зробити це можна в чаті департаменту або на гарячу лінію міськради (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12

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