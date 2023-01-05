Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Закрив двері перед носом: у Дніпрі маршрутчик не пустив в салон пасажирів-пільговиків

Закрив двері перед носом: у Дніпрі маршрутчик не пустив в салон пасажирів-пільговиків

Сьогодні 17:13
просмотров

У Дніпрі маршрутчик відмовився везти пільговиків.

Новости Днепра про Закрив двері перед носом: у Дніпрі маршрутчик не пустив в салон пасажирів-пільговиків

Усе сталося вдень 4 січня, розповіли дніпряни в спільноті “Березинка Адмін”. За словами очевидця, маршрутчик спочатку проїхав мимо зупинки на вулиці Гагаріна-Чернишевського, де стояли пенсіонери. Зробив він це начебто щоб не брати пільговиків в салон.

Потім через 10 метрів водій 87 маршрутки зупинився, проте коли пасажири підбігли до транспорту – закрив перед ними двері та поїхав геть.

У салоні було максимум 5-7 стоячих пасажирів”, – написав автор допису.

Тому водій сміливо міг взяти нових пасажирів до салону.

Зазначимо, що зі скаргами на перевізників можна звертатися до міського департаменту транспорту.

Зробити це можна в чаті департаменту або на гарячу лінію міськради (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12

Читайте також:

Новости Днепра про Закрив двері перед носом: у Дніпрі маршрутчик не пустив в салон пасажирів-пільговиківУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Фантоми», позбавлення прав та вартість реєстрації машини: нововведення 2023 року для автомобілістів Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:18
    «Фантоми», позбавлення прав та вартість реєстрації машини: нововведення 2023 року для автомобілістів Дніпра

    Цього року на водіїв Дніпра чекає чимало нововведень. В Україні…

    Хто загубив: у Дніпрі біля вокзалу бігає курка (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:44
    Хто загубив: у Дніпрі біля вокзалу бігає курка (ВІДЕО)

    Напевно, хтось купив, щоб зекономити на вартості яєць!

    Батько і син пішли разом на війну: в боях за Україну загинули захисники з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:05
    Батько і син пішли разом на війну: в боях за Україну загинули захисники з Дніпропетровщини

    На фронті загинули батько з сином.

    Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:20
    Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на Дніпропетровщині

    На Дніпропетровщині 8-річна дівчинка майже добу провела сама в незнайомому…

    Наверх