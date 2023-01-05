Батько і син пішли разом на війну: в боях за Україну загинули захисники з Дніпропетровщини

На фронті загинули батько з сином.

Про сумну звістку повідомив міський голова Новомосковська Сергій Резнік.

Петро Підкевич загинув 1 січня виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Відомо, що декілька місяців тому на війні отримав смертельне поранення його син Андрій, який з самого початку долучився до лав ЗСУ та звільняв Херсонщину.

Батько та син віддали своє життя заради України. Ми не маємо права забути їх імена, – написав міський голова.

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