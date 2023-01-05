Хто загубив: у Дніпрі біля вокзалу бігає курка (ВІДЕО)

Сьогодні, 5 січня, на вулиці Привокзальній у Дніпрі помітили курку.
Фото та відео опублікували місцеві мешканці у соціальних мережах.
Свійська птаха розгулює вулицями міста та навіть щось клює на клумбах.
Хто саме загубив курку – невідомо, але якщо це ви, то скоріше забирайте, поки ніхто інший цього не зробив!
Нагадаємо, що екзотичних тварин на вулицях Дніпра зустрічають не вперше. Нещодавно ми писали, що у місті вигулювали поні та орла.
Читайте також:
Автор:
На фронті загинули батько з сином.
На Дніпропетровщині 8-річна дівчинка майже добу провела сама в незнайомому…
У Дніпрі продовжують демонтувати пам'ятники та перейменовувати вулиці, пов'язані з…
Раніше на початку січня на вулицях Дніпра було дуже багато…