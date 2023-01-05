Хто загубив: у Дніпрі біля вокзалу бігає курка (ВІДЕО)

Напевно, хтось купив, щоб зекономити на вартості яєць!

Сьогодні, 5 січня, на вулиці Привокзальній у Дніпрі помітили курку.

Фото та відео опублікували місцеві мешканці у соціальних мережах.

Свійська птаха розгулює вулицями міста та навіть щось клює на клумбах.

Хто саме загубив курку – невідомо, але якщо це ви, то скоріше забирайте, поки ніхто інший цього не зробив!

Нагадаємо, що екзотичних тварин на вулицях Дніпра зустрічають не вперше. Нещодавно ми писали, що у місті вигулювали поні та орла.

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